Sampdoria zet coach aan de deur

D’Aversa was nog maar sinds vorige zomer aan de slag in Genoa, als opvolger van Claudio Ranieri. Volgens Italiaanse media zou Marco Giampaolo op de terugweg zijn naar Samp. Hij coachte de club eerder al tussen 2016 en 2019 en had er toen onder meer Dennis Praet onder zijn hoede.

Na de nederlaag van zondag tegen het Torino van Praet is Sampdoria weggezakt naar de vijftiende plaats in de stand.