Vlaamse bestuurder geeft zich aan voor vluchtmisdrijf in Maastricht

Een automobilist uit Bilzen heeft zich het afgelopen weekend gemeld bij het politiekantoor in Maastricht, omdat hij gezocht was voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Bij de aanrijding raakte een voetganger levensgevaarlijk gewond. De zware aanrijding gebeurde zaterdagmiddag op de Via Regia in Maastricht. De automobilist reed dus door, terwijl de voetganger zwaargewond achterbleef.

Na de klap verliet de bestuurder van de personenauto meteen de plaats van het ongeval. Er werd vervolgens via Burgernet een oproep gelanceerd voor de zoektocht naar de wagen met Belgisch kenteken. Uiteindelijk bleek de pleger van het vluchtmisdrijf een inwoner te zijn van de politiezone Bilzen-Riemst-Hoeselt. De politie in Maastricht sprak van doortastend onderzoek, in samenwerking met de Belgische collega’s en de Belgische en Nederlandse justitie.

Nadat de man uit Bilzen zich in het politiekantoor in Maastricht had aangemeld, is hij gearresteerd. De politie van Maastricht zal samen met de verkeersdienst het ongeval verder onderzoeken. De toestand van het slachtoffer is zeer zorgwekkend.