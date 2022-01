Nog maar veertig procent werknemers ervaart negatief effect van coronacrisis op werkgeluk

Waar in 2021 nog meer dan de helft van de respondenten aangaf dat de coronacrisis een negatieve impact had op hun mentale gezondheid, is dat volgens de recentste resultaten nog maar 39 procent. Een op de drie laat zelfs een positief effect optekenen. Dat blijkt uit de zesde grootschalige enquête bij 2.286 medewerkers en 327 werkgevers uitgevoerd door Antwerp Management School (AMS), UGent en B-Tonic.

Uit de studie, die werd uitgevoerd in november/december 2021, blijkt voor het eerst een positieve impact van de pandemie op ons professionele welbevinden. “Het klopt dat een steeds groter wordende groep werknemers de pandemie en bijhorende maatregelen zoals telewerk om weet te buigen tot iets positiefs”, zegt prof. dr. Kathleen Vangronsvelt van AMS.

De bevraging toont aan dat werkkenmerken zoals autonomie, steun van de leidinggevende en een goede dialoog tussen werkgever en werknemer een belangrijke impact hebben op hoe men de crisis mentaal en professioneel verteert. De individuele mentale weerstand is een andere belangrijke component.

Zorgen om mentaal welzijn

Drie op de vier werkgevers maken zich wel nog steeds zorgen over het mentale welzijn van de medewerkers. En dat is niet onterecht, zo blijkt. Hoewel het aantal werknemers dat een negatief effect van de pandemie op het mentale welzijn ervaart netto is afgenomen, geeft nog steeds bijna 1 op de 5 (18 procent) aan zich mentaal niet gezond te voelen. Ook de jobtevredenheid is er bij 1 op de 3 op achteruitgegaan. Achtendertig procent van de bevraagde medewerkers vreest een negatief effect op de werkmotivatie, terwijl dit in maart 2020 nog 28 procent was.

Voor een meerderheid van ongeveer 6 op de 10 (57 procent) bevraagden is van thuis uit werken bevorderlijk voor de balans werk-privé (tegenover 27 procent negatief). “De bevraagde vrouwen staan duidelijk positiever tegenover telewerk dan de mannen”, weet professor Arbeidseconomie Stijn Baert (UGent), die mee de bevraging bij werknemers analyseerde. Er blijven wel aandachtspunten. “3 op de 10 vrezen een negatief effect op promotiekansen. 5 op de 10 vrezen een negatief effect op verbondenheid met de werkgever en 6 op de 10 vrezen een negatief effect op verbondenheid met de collega’s”, aldus nog professor Baert.