Keert Christian Eriksen terug naar de Premier League na hartaanval? “Deen heeft voorstel op zak van Brentford”

Eriksen trainde de voorbije weken bij het Zwitserse Chiasso. Met zijn ICD-kastje mag hij immers niet voetballen in Italië bij Internazionale, waar zijn contract onlangs dan ook ontbonden werd. “Ik wil op het WK in Qatar actief zijn”, zei hij. “Dat is al een lange tijd mijn mindset. Het is een doel, mijn droom. Maar of ik ook geselecteerd zal worden, dat is een ander verhaal.”

Het is voor Eriksen dan ook cruciaal om een nieuwe club te vinden, maar op een serieus voorstel was het wachten. Tot nu. Volgens The Athletic zou de Deense spelmaker een voorstel van zes maanden op zak hebben van Brentford, waarmee hij zijn terugkeer zou maken naar de Premier League na jarenlang actief te zijn geweest voor Tottenham. Er zou ook een optie op een extra jaar bij de huidige nummer 14 in Engeland bij zijn.

Brentford, bijgenaam ‘The Bees’, promoveerde vorig seizoen naar de Premier League. Na 21 speeldagen telt het 23 punten.