Drie doden bij ontploffing van olietanks in Abu Dhabi na vermoedelijke droneaanval

Bij een ontploffing van drie aardolietanks zijn in de stad Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) drie mensen om het leven gekomen en zes mensen gewond geraakt. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door drones, zo heeft de politie meegedeeld. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben kort daarop meegedeeld dat ze een militaire operatie hebben uitgevoerd in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar meer details worden pas “de komende uren” bekendgemaakt.

De ontploffing vond plaats op een industrieterrein in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, vlak bij de opslagtanks van het staatsbedrijf Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Een Pakistaan en twee Indiërs kwamen om het leven. Er is ook een kleine brand uitgebroken in de luchthaven van de stad. Volgens de eerste elementen van het onderzoek, waren de branden ontstaan door “kleine vliegende objecten, mogelijk drones, die in de twee gebieden zijn neergekomen”, zo deelt de politie mee aan het nieuwsagentschap WAM.

De Emiraten zijn een belangrijke bondgenoot van Saoedi-Arabië in het conflict in Jemen. Beide landen maken deel uit van de militaire coalitie die in 2015 werd gevormd om de sjiitische Houthi-rebellen te bestrijden.