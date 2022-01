China lanceert geheimgehouden satelliet

Vanop de ruimtehaven Taiyuan in de noordelijke provincie Shanxi vertrok om 03.35 uur Belgische tijd een Lange Mars-2D. De tweetrapsdraagraket zette de meegevoerde satelliet in de geplande baan af. Het betrof de Shiyan-13. Meer informatie gaven de Chinese staatsmedia niet.

Volgens spacenews.com zouden de Shiyans testsatellieten zijn waarvan een eerste exemplaar in 2004 is gelanceerd. De volgnummers zijn dikwijls niet opeenvolgend. China zou nu meer dan tien Shiyan-kunstmanen in de ruimte hebben. Peking wil dit jaar meer dan veertig lanceringen doen, na de 48 vorig jaar. Zes van de geplande lanceringen zijn naar het modulair ruimtestation dat China aan het bouwen is.