Gewezen MR-gemeenteraadslid Julien Reintjens is zes jaar onverkiesbaar

Gewezen MR-gemeenteraadslid van Châtelet Julien Reintjens is gedurende zes jaar onverkiesbaar. Dat heeft de woordvoerder van Waals minister van Lokale Besturen, Christophe Collignon, bevestigd. Reintjens kwam in het nieuws door uitlatingen tegen de politie naar aanleiding van rellen in het Ter Kamerenbos.

Het gewezen gemeenteraadslid had in 2020 geen mandatenverklaring ingediend (voor het jaar 2019), ondanks verschillende herinneringen. In december besloot de Waalse regering zijn mandaten in te trekken en hem onverkiesbaar te verklaren voor zes jaar, zoals voorzien in de Code van lokale democratie.

Julien Reintjens nam in mei ontslag, enkele dagen na agressieve uitlatingen tegen de politie. Binnen de MR liep toen ook een procedure om hem uit de partij te zetten.