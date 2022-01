Welkom Wolf zoekt maker van nieuwe beelden van wolf in Antwerpse haven: “Cruciaal stukje in grote wolvenlegpuzzel”

Op sociale media circuleren sinds zondag nieuwe beelden van een wolf die door de verlaten Scheldelaan van de haven van Antwerpen zwerft. Vzw Welkom Wolf zag de beelden en vraagt zich af wanneer de ze exact werden gemaakt en door wie. “Sinds eind november zijn er wellicht al vier (4 !) verschillende wolven in de ruime omgeving van Antwerpen geweest”, aldus Jan Loos van Welkom Wolf, die nu wil weten of er in de bovenstaande beelden een nieuwe wolf te zien is of dat een van vier ‘gekende’ wolven gaat. “De exacte datum van de beelden is cruciaal om een stuk van de grote wolvenpuzzel te kunnen leggen.” Hij roept de maker van de video op om zich te melden via 0495-32 53 30 of wolven@landschapvzw.be.