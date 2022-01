10.000 euro boete voor extreemrechtse Franse presidentskandidaat Zemmour wegens aanzetten tot haat

Met name had Zemmour op 29 september 2020 tegenover het Franse nieuwskanaal CNews over die niet begeleide jongeren gezegd: “Zij hebben hier niets te zoeken, het zijn dieven, het zijn moordenaars, het zijn verkrachters. Dat is alles wat ze zijn, men moet ze terugsturen en ze hoeven zelfs niet te komen.”

De oud-journalist gewaagde eveneens van een “permanente invasie” en “een probleem van immigratiebeleid”.

De politicus was, net als tijdens zijn proces in november, niet aanwezig toen het vonnis viel. Zijn advocaat Olivier Pardo heeft aangekondigd in beroep te zullen gaan. Zelf noemde Zemmour (63) zijn veroordeling “ideologisch en stupied”.

De politicus is al herhaaldelijk vervolgd wegens racisme, aanzetten tot haat of het ontkennen van misdaden tegen de menselijkheid.