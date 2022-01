Producent van ‘The Voice of Holland’ roept slachtoffers op zich te melden

ITV, de producent van het programma The Voice of Holland, roept maandag de slachtoffers en getuigen van “ongepast gedrag” op om zich te melden. De onderneming heeft daarvoor externe onderzoekers ingehuurd.

“Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan - of werkt aan - onze shows”, zo reageert ITV maandag. De producent zegt ook een “zerotolerancebeleid” te hanteren ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag.

“We willen iedereen die het slachtoffer is geworden van - of getuige is geweest van - ongepast gedrag rond The Voice of Holland, aanmoedigen om contact op te nemen met onze externe onderzoekers, die op vertrouwelijke basis met hen zullen spreken”, klinkt het nog. Het onderzoek wordt geleid door Van Doorne, een onafhankelijk Nederlands kantoor van advocaten, notarissen en fiscalisten.

Het Nederlandse tv-programma The Voice of Holland, dat uitgezonden wordt op RTL, is voorlopig stopgezet wegens aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo zou een oud-deelnemer van The Voice aangifte hebben gedaan tegen coach Ali B. De intussen opgestapte bandleider Jeroen Rietbergen heeft al aangegeven dat de aantijgingen aan zijn adres juist zijn: hij had relaties van “seksuele aard” met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland. De bekende tv-presentatrice Linda de Mol heeft maandag bekendgemaakt dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken.

Zangeres Anouk, die als coach eveneens meewerkte aan The Voice of Holland, heeft zondag op Instagram ook bekendgemaakt te vertrekken bij het programma. “Het is een corrupte bende, waar ik geen deel meer van wil uitmaken”, zegt ze. Ook verschillende sponsors hebben hun samenwerking met het programma stopgezet.

In de nasleep van The Voice duiken nog andere verhalen op in de Nederlandse media. De Nederlandse presentator Albert Verlinde heeft zondagavond in Shownieuws tv-figuur Humberto Tan ervan beschuldigd grensoverschrijdende berichtjes te sturen naar zijn vrouwelijke gasten. Tan ontkent de beschuldigt en heeft laten weten dat hij aangifte heeft gedaan wegens laster. Tan heeft op sociale media ook een hoop bijval gekregen van mensen die te gast waren in zijn programma.