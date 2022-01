SJOTCAST #22. “Het uitstel van OHL-KV Mechelen is niet de laatste Belgenmop die we deze week zullen zien”

Het gaat niet goed met het Belgische voetbal. Gelukkig probeert Sjotcast een zonnestraaltje achter het wolkengordijn te vinden. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 22 trekt Yanko grote ogen in de mixed zone van Antwerp, schakelt Gert een tandje bij in Propere Handen en ziet Lars een onvervalste Belgenmop in Leuven.