Eerste dode gemeld na onderzeese vulkaanuitbarsting Tonga

Australië en Nieuw-Zeeland hebben verkenningsvliegtuigen naar de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan gestuurd, om daar de schade door de onderzeese vulkaanuitbarsting en de tsunami te bekijken. Op Tonga is de communicatie grotendeels uitgevallen. De precieze schade op de eilanden is nog onduidelijk. Wel komen de eerste meldingen over slachtoffers: zo zou het lichaam zijn gevonden van een vrouw die door de golven werd meegesleurd.