Onderzoek geopend naar uitzonderlijke winsten: wie wordt rijker van de hogere energieprijzen en hoe?

Terwijl de consument zijn energiefactuur in een paar jaar tijd van bijna 2.300 naar ruim 5.300 euro zag stijgen, zijn er ook diegenen die garen spinnen bij de fors gestegen elektriciteits- en gasprijzen. In die mate zelfs dat federale energiewaakhond Creg een onderzoek geopend is naar uitzonderlijke winstmarges in de sector. Wie wordt er precies rijker van de hoge energieprijzen? En hoe doen ze dat?