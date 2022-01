Onverbeterlijke dief steelt al zeven jaar drie fietsen per week

De bal ging aan het rollen na enkele diefstallen in het AZ Delta in Rumbeke. Uit het onderzoek bleek dat de partner van W.V. in het ziekenhuis was opgenomen. De link met de beklaagde was snel gelegd, want hij was geen onbekende bij de politie. Er volgde een huiszoeking waarbij heel wat verdachte goederen werden aangetroffen. Die konden worden gelinkt aan verschillende fietsendiefstallen in de regio Roeselare. Meestal brak de beklaagde een garage of berging open en ging ervandoor met een dure elektrische fiets of mountainbike. Hij zou gemiddeld drie à vier fietsen per week stelen om drugs te kunnen kopen. W.V. werd opgepakt en mocht na twee maanden de gevangenis onder voorwaarden verlaten.

“Hij was amper tien op vrije voeten en was al opnieuw fietsen aan het pikken”, zei de procureur maandag. “Dit neigt naar kleptomanie. Ik weet niet hoe we hem kunnen stoppen, behalve door hem op te sluiten. Hij heeft al veel kansen gekregen maar blijft hervallen in zijn oude gewoontes.” De advocaat van de veertiger schetste het beeld van een schrijnende situatie. “Mijn cliënt vecht al jaren tegen een drugsverslaving. Hij stal de fietsen om ze daarna te ruilen voor drugs. Zijn dealers profiteerden van de situatie.” Volgens de advocaat is de man aan het afkicken en heeft hij werk gevonden. Hij vroeg om een straf met uitstel voor zijn cliënt. Vonnis op 7 februari.