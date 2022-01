Hun opa moest zwartrijden, zij zitten op miljarden: hoe de familie De Mol de machtigste mediaspeler van Nederland werd

Linda de Mol is weg bij haar bandleider. Logisch. De viespeukerij van Jeroen Rietbergen is een dolk in haar hart. Én het is een dolk in het hart het media-imperium van haar broer, bedenker van ‘The voice’ en miljardair. John en Linda de Mol: dé power-broer-en-zus van de Nederlandse televisie. Al jaren. Zij op het scherm, hij achter de schermen. En zeggen dat hun grootvader, John de Ouwe, moest zwartrijden op de trein, om accordeon te kunnen spelen op de VARA.