Ook The Voice Kids en The Voice Senior voor onbepaalde tijd stopgezet in Nederland

Ook de Nederlandse versie van The Voice Kids en The Voice Senior worden voor onbepaalde tijd stopgezet. “Alle merken rond The Voice zijn opgeschort tot er meer duidelijkheid is”, bevestigt een woordvoerder van RTL desgevraagd aan het ANP.

Zaterdag raakte bekend dat The Voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen gaf toe dat hij in het verleden seksuele relaties met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma.

LEES OOK. Wilde kandidaat van ‘The voice of Holland’ niet naar de hotelkamer van Jeroen Rietbergen (50) komen? “Dan laat ik orkest spelen als een dweil”

Ali B, tegen wie aangifte is gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom The Voice, is tevens al jarenlang coach in de juniorversie. Hij is sinds 2016 bij het programma betrokken.

LEES OOK. Linda de Mol beëindigt relatie met bandleider ‘The Voice of Holland’ Jeroen Rietbergen na schandaal

LEES OOK. Hun opa moest zwartrijden, zij zitten op miljarden: hoe de familie De Mol de machtigste mediaspeler van Nederland werd