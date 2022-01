Chelsea-coach Thomas Tuchel wil alles doen om Lukaku te helpen: “Maar mijn systeem verander ik niet”

Thomas Tuchel heeft maandag op zijn persbabbel nog eens het hoofdstuk Romelu Lukaku aangesneden. De coach van Chelsea verklaarde er alles aan te willen doen om Lukaku te helpen. “Maar mijn tactisch systeem ga ik niet veranderen”, aldus de Duitser. Zaterdag was Tuchel na de met 1-0 verloren topper in de Premier League bij Manchester City nog erg kritisch voor de Rode Duivel.

Tuchel verklaarde zaterdag dat Lukaku “te veel balverlies had geleden zonder dat er druk op de bal was”.

Maandag zei hij meer te verwachten van het offensieve compartiment van zijn team. “Daar hoort Lukaku bij. Hij is een sleutelspeler voor ons. Er zal altijd druk zijn, maar niet meer dan de druk die hij zichzelf oplegt. We moeten allemaal een mix vinden tussen de verwachtingen, de druk en het feit dat je toch relax aan een wedstrijd moet kunnen beginnen. Zo speel je je beste wedstrijden. We hebben zaterdag genoeg mogelijkheden gehad om City pijn te doen. Als we hard blijven werken, zal alles op zijn plaats vallen. Daar ben ik zeker van.”

Tuchel kreeg de vraag of het tactisch systeem diende gewijzigd te worden om Lukaku te ondersteunen. “We doen alles om Romelu te helpen, maar we concentreren ons spel niet op één speler”, legde Tuchel uit. “Dat is niet de juiste benadering. Voetbal is een ploegsport. Elke speler speelt in dienst van het team. Het is het basisprincipe en dat verandert niet.” (belga)