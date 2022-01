Minstens 22 doden na aardbevingen in Afghanistan

In het westen van Afghanistan zijn maandag bij twee aardbevingen minstens 22 mensen om het leven gekomen. Dat hebben de lokale autoriteiten meegedeeld.

Er zijn ook minstens vier mensen gewond geraakt. Mogelijk loopt het dodental nog verder op.

De slachtoffers kwamen om het leven toen hun huizen instortten in de districten Qadis, Mukur, Ab Kamari en Jawand in de provincie Badghis. Rond 13 uur (lokale tijd) werd de regio getroffen door een eerste beving met een magnitude van 4,9, aldus het Amerikaanse seismologische instituut USGS. Ongeveer twee uur later werd een nieuwe aardbeving met een magnitude van 5,3 gevoeld.

Afghanistan wordt geregeld door aardbevingen getroffen, in het bijzonder in de bergketen Hundu Kush die zich op het kruispunt van twee tektonische platen bevindt. Het natuurgeweld kan bijzonder verwoestend zijn, gezien de zwakke bestendigheid van gebouwen.