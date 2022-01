Israëlische studie: vierde coronaprik biedt amper extra bescherming tegen omikron

Een vierde coronaprik biedt amper extra bescherming tegen de omikronvariant. Dat blijkt maandag uit voorlopige resultaten van een Israëlische studie. “Ondanks een iets hoger aantal antilichamen, biedt het vierde vaccin maar een gedeeltelijke bescherming tegen het virus”, aldus Gili Regev-Yochay, verbonden aan het Sheba Medical Center in Tel Aviv.

Ook na de vierde prik werden er namelijk doorbraakinfecties vastgesteld.

Aan de studie namen 150 mensen deel die twee weken voordien een vierde coronaprik van Pfizer hadden gekregen. Daarnaast werden ook de gegevens van 120 personen die een week geleden een vierde coronaprik met Moderna kregen, onder de loep genomen. Deze personen hadden voordien drie prikken met Pfizer gekregen.

Israël is wereldwijd een van de weinige landen die al begonnen is met het toedienen van een vierde coronaprik. Die is voorbehouden voor mensen met immuniteitsstoornissen, net als medisch personeel en personen ouder dan 60.

Op basis van de resultaten zei Regev-Yochay geen algemene vierde coronaprik aan te bevelen. Ze plaatste ook vraagtekens bij het nut van het toedienen van een vierde prik aan gezonde 60-plussers.