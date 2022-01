Zelfs bij ons was vulkaanuitbarsting te voelen, maar hele wereld tast in het duister over lot van Tonga

De eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan is helemaal van de wereld afgesneden door de zwaarste vulkaanuitbarsting daar in dertig jaar. Alle telefoon- en internetlijnen zijn uitgevallen en buitenlandse reddingsdiensten ondervinden de grootste moeite om ter plaatse te geraken. Daardoor is het onduidelijk hoe groot de schade is. Uitgeweken Tonganen wachten al dagenlang hopeloos op nieuws van hun dierbaren.

Tonga is maandag opnieuw getroffen door een onderzeese vulkaanuitbarsting. Maar dit keer zonder tsunamialarm. Bij de eilandengroep was de Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai in de nacht van vrijdag op zaterdag nog uitgebarsten. Satellietbeelden toonden een pluim van as, stoom en gas die als een paddenstoel boven de blauwe Stille Oceaan opsteeg. Uren later werd Tonga ook getroffen door een tsunami.

Het was wellicht de zwaarste vulkaanuitbarsting daar in drie decennia, met schokgolven die tot mijlen ver te voelen waren. De knal was bijvoorbeeld te horen tot in Nieuw-Zeeland, zo’n 2.400 kilometer verder. En de eruptie van de vulkaan was ook zo groot dat die overal op aarde meetbaar was door verschil in luchtdruk. In Peru, 10.000 kilometer van Tonga, verdronken twee vrouwen vanwege abnormaal hoge golven.

Nieuw-Zeeland stuurde, net als Australië, een militair vliegtuig naar Tonga. — © via REUTERS

Verwoestend

Tonga is een koninkrijk van 177 eilanden in Polynesië in de Stille Oceaan. Het ligt langs de zogeheten Pacifistische Ring van Vuur, een reeks breuklijnen waar aardbevingen en vulkanische activiteit vaak voorkomen. De Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai ontstond na een andere onderzeese uitbarsting in 2014 en is sinds december weer actief.

Bij de nieuwe uitbarsting van vrijdag raakte een 872 kilometer lange kabel beschadigd die Tonga verbindt met Fiji, en vandaaruit naar de rest van de wereld. Daardoor vielen de telefoon- en internetverbindingen uit. Tonga en zijn 105.000 inwoners zijn sindsdien in wezen afgesloten van de buitenwereld. Nieuw-Zeeland en Australië stuurden militaire verkenningsvluchten, maar die hebben de grootste moeite om het rampgebied te bereiken.

De Britse Angela Glover (50) zou door de tsunami zijn meegesleurd en verdronken. — © Facebook

De parlementsvoorzitter van Tonga slaagde er maandag in een bericht op sociale media te posten dat de impact van de tsunami “verwoestend” is en dat de neerslag van vulkanisch as verschillende gebieden heeft aangetast. “De volledige raming van de schade aan levens en eigendommen is onbekend. Wat we weten, is dat Tonga dringend hulp nodig heeft om de inwoners vers drinkwater en voeding te geven.” Wel komen de eerste meldingen over slachtoffers: zo zou het lichaam zijn gevonden van een 50-jarige Britse vrouw, Angela Glover, die door de golven werd meegesleurd.

Een deel van de communicatiemiddelen en stroomvoorziening is inmiddels hersteld, maar het internet kan nog geregeld uitvallen vanwege schade aan de onderzeese kabel. “We krijgen vage informatie, maar het lijkt erop dat de kabel is doorgesneden”, vertelde de netwerkbeheerder aan persagentschap AFP. “Het kan tot twee weken duren voordat die gerepareerd is.”