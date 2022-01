Burkina Faso vergezelt Kameroen naar tweede ronde Africa Cup, Kaapverdië moet afwachten

De Burkinezen (4 ptn) gaan zo samen met groepswinnaar Kameroen (7 ptn) naar de achtste finales. Kaapverdië (4 ptn) moet hopen als beste derde te kunnen doorstoten. Ethiopië (1 pt) is uitgeschakeld.

Burkina Faso zag in Bafoussam haar openingstreffer van Cyrille Bayala (24.) na rust uitgewist worden door een strafschopdoelpunt van Getaneh Kebede (51.).

In Yaoundé kwam Kameroen op voorsprong via Vincent Aboubakar (39.), maar invaller Garry Rodrigues (53.) gaf Kaapverdië na rust hoop. Verder dan de gelijkmaker kwamen de Kaapverdiërs echter niet meer. Bij Kameroen had bondscoach Toni Conceicao een basisplaats voor Collins Fai (Standard), Michael Ngadeu (AA Gent) en Samuel Oum Gouet (KV Mechelen). Bij Kaapverdië stond Kenny Rocha Santos (KV Oostende) aan de aftrap.