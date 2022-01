Het moest een hoogdag worden maandag in de PFOS-onderzoekscommissie, met de komst van de betrokken vakministers Joke Schauvliege en Ben Weyts. Maar tot veel nieuwe inzichten leidde hun passage niet. “Ja, we beslisten in 2017 om geen extra onderzoek te doen en om niet te communiceren, maar dit is nooit een doofpotoperatie geweest.”