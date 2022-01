Robert Lewandowski volgt zichzelf op als FIFA-speler van het jaar, Kevin De Bruyne verovert alweer plekje in wereldelftal

In het Zwitserse Zurich stond vanavond de uitreiking van ‘The Best Fifa Football Awards’ op het programma. De hoofdprijs ging naar Robert Lewandowski bij de mannen en Alexia Putellas bij de vrouwen, Kevin De Bruyne maakte opnieuw deel uit van het FIFA-elftal van het jaar.

Robert Lewandowski (Bayern Munchen) is verkozen tot FIFA Speler van het Jaar. De spits van Bayern Munchen haalde het van Lionel Messi en Mo Salah. De Poolse spits volgt hiermee zichzelf op. Bij de vrouwen ging de trofee naar Alexia Putellas (Barcelona). De aanvalster haalde het van haar ploeggenote Jennifer Hermoso en de Australisch Sam Kerr (Chelsea).

Een internationale jury bestaande uit de huidige bondscoaches van alle nationale teams, de huidige aanvoerders van alle nationale teams, één gespecialiseerde journalist uit elk land en de fans verkozen de verschillende winnaars.

Edouard Mendy van Chelsea werd gekroond tot Doelman van het Jaar. Bij de vrouwen won de Chileense Christiane Endler van Olympique Lyon.

Tuchel beste trainer

De Duitser Thomas Tuchel is verkozen tot Trainer van het Jaar. De coach van Chelsea haalde het voor Pep Guardiola van Manchester City en de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini. De Britse Emma Hayes, die net als Tuchel aan het roer staat bij Chelsea, won de prijs bij de vrouwen.

De Bruyne in FIFA-elftal van het jaar

De FIFA verkoos ook het FIFA-elftal van het jaar. Daarin was een plaats weggelegd voor Kevin De Bruyne. De middenvelder van Manchester City kreeg een illuster team rondom zich met in doel Donnaruma (PSG) en een verdediging met David Alaba (Real Madrid), Ruben Dias (Manchester City), Leonardo Bonucci (Juventus). In het middenveld kreeg De Bruyne het gezelschap van Jorginho (Chelsea) en Ngolo Kanté (Chelsea). De viermansvoorhoede bestaat uit Cristiano Ronaldo (Manchester United), Erlin Haaland (Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Munchen) en Leo Messi (PSG).

Ook de vrouwen kregen hun ideale elf bestaande uit Endler; Bronze - Renard - Bright en Eriksson; Banini - Lloyd en Bonansea en de aanvalsters Miedema, Marta en Morgan.

Puskas Award

De mooiste goal van het afgelopen seizoen werd gescoord door Erik Lamela in het derby tussen Tottenham en Arsenal. Lamela verdiende de Puskas Award met een heerlijke rabona.

Tot slot was er nog een speciale Award voor wie anders dan Cristiano Ronaldo als de meeste succesvolle doelpuntenmaker ooit. De Lifetime Achievement Award ging naar de Canadese aanvalster Christine Sinclair. DeFairplayaward tenslotte ging naar het Deense elftal en hun medische staf voor hun optreden tijdens het EK bij het hartfalen van Christian Eriksen.