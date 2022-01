Dries Mertens wint met Napoli, Alexis Saelemaekers onderuit met AC Milan

AC Milan heeft maandag op de 22ste speeldag van de Italiaanse Serie A dure punten in eigen huis verloren tegen kelderploeg Spezia (1-2). Alexis Saelemaekers begon bij de Milanezen in de basis en werd in de 57ste minuut naar de kant gehaald. Dries Mertens won met Napoli met 0-2 tegen Bologna.