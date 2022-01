Ex-adviseur Cummings beschuldigt Boris Johnson van liegen over lockdownfeestjes

Dominic Cummings, de voormalige hoofdadviseur van Boris Johnson, heeft de Britse premier maandag opnieuw in nauwe schoentjes gebracht. In een tweet verklaart hij dat Johnson voor het bewuste tuinfeest van 20 mei 2020 wel degelijk op de hoogte werd gebracht dat het om een overtreding van de coronaregels ging, maar besliste de premier het feest alsnog te laten doorgaan.

Vorige week had Johnson in het parlement toegegeven dat hij het evenement met tientallen personeelsleden in de tuin van Downing Street 10 had bijgewoond. Maar hij beweerde te hebben gedacht dat het evenement, waarop mensen werd gevraagd hun eigen alcohol mee te brengen, een werkbijeenkomst was. Hij verontschuldigde zich alleen voor de indruk die was gewekt, maar gaf niet toe regels te hebben overtreden.

Cummings beschuldigt Johnson nu van liegen tegen het parlement. Het was wel degelijk een georganiseerd feest, zei Cummings. Hij en andere ooggetuigen zijn bereid onder ede te getuigen om de premier te beschuldigen, vervolgde de ex-medewerker van de premier.

Eerder had Daily Mirror gemeld dat Johnson zelfs nog een lockdownparty had bijgewoond om afscheid te nemen van een personeelslid. Op een foto is ook te zien hoe zijn vrouw Carrie Johnson een vriendin omhelst in een tijd dat innig contact alleen was toegestaan tussen leden van hetzelfde huishouden. De regering heeft tot dusver grotendeels gezwegen over de beschuldigingen, onder verwijzing naar een intern onderzoek.