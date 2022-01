Nog niet zo lang geleden was een groot gezin er verboden, nu doet China er alles aan om er meer baby’s bij te krijgen

Nooit eerder in ruim zeventig jaar zijn in China zo weinig baby’s geboren als in 2021. Het aantal geboortes overtreft amper nog het aantal sterfgevallen, blijkt uit cijfers van het Chinese nationale bureau voor statistiek. Gevolg: de bevolking groeit nog maar weinig, én ze vergrijst. Met een reeks maatregelen wil Peking het aantal geboortes nu opdrijven. “Maar dat zal een lange culturele ommezwaai vergen”, waarschuwen experts.