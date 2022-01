Van Peteghem wil maatregel tegen stijgende energieprijzen vanaf februari invoeren, maar niet iedereen kan ervan genieten

Minister van Financiën Van Peteghem maakte vorige week al duidelijk dat hij voorstander is van een verlaging van de btw op gas en elektriciteit naar 6 procent. In een nota voor het overleg tussen de kabinetten legt hij nu uit hoe hij dit wil doen.

Van Peteghem stelt voor om de btw op gas en elektriciteit vanaf 1 februari te laten zakken naar ­6 procent, en dat tenminste tot 1 juli of 1 oktober. Alleen gezinnen en alleenstaanden zullen daarvan genieten. Het gaat om een tijdelijke btw-maatregel die als doel heeft om tijd te winnen, om een uit­gewerkte oplossing voor te leggen die tot minimum eind dit jaar zou gelden.

Van Peteghem heeft daarvoor twee opties in de aanbieding. In een eerste wordt een mechanisme ingevoerd waardoor de btw op gas en elektriciteit voor gezinnen daalt naar 6 procent wanneer de groothandelsprijzen een bepaalde drempel overschrijden.

De andere mogelijkheid is om de btw gewoonweg naar 6 procent te brengen, maar de kostprijs daarvan voor de federale overheid te compenseren met hogere accijnzen. Dat maakt het mogelijk om gerichter te werken wanneer de energieprijzen de hoogte in gaan. ­Accijnzen stijgen bovendien niet mee met de prijzen, zoals de btw wel doet.

Over een premie is in de nota van Van Peteghem geen sprake, maar dat wil niet zeggen dat die helemaal van tafel is.

(wwi)