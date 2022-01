Dylan Mbayo kroonde zich met eerste goals zelf tot held tegen ex-ploeg AA Gent: “Eén speler maakt verschil niet”

Hoe één letter voor een wereld van verschil kan zorgen. Niet Mboyo maar Mbayo werd vrijdag in de lege Ghelamco Arena de held van de avond. Beiden scoorden tegen hun ex-club, maar Dylan Mbayo lukte er finaal eentje meer dan Mboyo. Direct na de match hing vader Marcel Mbayo al aan de lijn. “Hij was gelukkig, maar hij is streng voor mij en gaf meteen een paar werkpunten door”, grijnsde Dylan.