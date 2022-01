Het nieuwe wapen in de strijd tegen corona komt er eindelijk, al is er nog één vraag: in welke fase bevinden we ons nu?

De veelbesproken coronabarometer zit dan toch in een landingsfase. Er groeit consensus over geschematiseerde regels voor evenementen, horeca en jeugdactiviteiten. Alleen is er nog politieke discussie over de drempelwaarden tussen fase groen, oranje en rood. De politiek weet zelfs nog niet in welke fase we ons nu bevinden, al zit er sowieso goed nieuws aan te komen voor de sportfans.