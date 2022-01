Schaduwcoach Olivier Deschacht is optimistisch over paars-wit, ondanks puntenverlies in Clasico: “Waarom zou Anderlecht dit seizoen geen twee prijzen kunnen winnen?”

Het tij kan soms snel keren. De vorige keer dat Olivier Deschacht hier aan het woord kwam als schaduwcoach van Anderlecht, had paars-wit maar één keer gewonnen in acht wedstrijden en was het crisis. “De wijzigingen die ik toen heb voorgesteld, zijn doorgevoerd”, merkt de man met meer dan 600 matchen in het RSCA-shirt fijntjes op. Ondertussen heeft Vincent Kompany al acht wedstrijden op rij niet meer verloren. En dus ziet Deschacht mogelijkheden. Zelfs een landstitel sluit hij niet uit.