Vermiste Dean (4) dood teruggevonden in Zeeland: ontvoerder Dave De Kock toonde waar hij kleuter verstopte tussen betonblokken

De vermiste kleuter Dean (4) uit Sint-Gillis-Waas is dood teruggevonden in de Nederlandse provincie Zeeland. Dat meldt de politie op Twitter. Eerder op maandag was zijn ontvoerder opgepakt: Dave De Kock (34), zijn oppas. Hij heeft zelf aan de speurders getoond waar het lichaam van Dean lag.

Dave De Kock is maandagavond ter plekke gegaan naar Zeeland, samen met de politie. Die trof het lichaam rond 22 uur aan in Vrouwenpolder, een dorp in de gemeente Veere. Dean Verberckmoes werd gevonden ter hoogte van Neeltje Jans, een werkeiland in de Oosterscheldekering waar nu een park is. Hij lag er verstopt tussen de rotsblokken.

Het lichaam werd gevonden aan de Oosterschelde. — © Provicon

Maandagavond kwam bij de politie een mogelijk plaats delict in beeld. “Het rechercheteam ging met ondersteuning van meerdere agenten zoeken in de omgeving van Vrouwenpolder. Ook de politiehelikopter werd ingezet om een duidelijk beeld van de omgeving te krijgen. Rond 22.00 uur stuitten zij op een levenloos kinderlichaam.”

Het Oost-Vlaamse parket bevestigt het overlijden. Een wetsdokter zal het lichaam van het slachtoffer onderzoeken om de doodsoorzaak te achterhalen en het labo zal een sporenonderzoek uitvoeren. De Kock zal opnieuw verhoord moeten worden. Het parket kan voorlopig geen details geven en zal dinsdag communiceren.

De Nederlandse politie deelde het overlijden van Dean mee op Twitter:

Dean was vrijdag verdwenen in Sint-Gillis-Waas in het gezelschap van De Kock. Dat is niet de vader van de jongen. Hij was een goede vriend van de moeder en paste geregeld op hem. De Kock heeft al eens in de gevangenis gezeten, omdat hij zijn tweejarige stiefzoontje zwaar mishandeld had, met de dood tot gevolg.

LEES OOK. Ook hijzelf kon zijn eigen gruwel niet aanschouwen: Dave De Kock eerder al veroordeeld voor dodelijke mishandeling van peuter (+)

Opsporingsbericht

De federale politie verspreidde zondag een opsporingsbericht voor Dave De Kock en Dean Verberckmoes. De moeder van Dean deed maandag via de media, onder meer via deze krant, een oproep aan de man: “We staan doodsangsten uit. Breng mijn zoon naar huis of laat hem op een veilige plek bij mensen achter. Dat is het enige wat ik vraag.”

Het opsporingsbericht. — © BELGA

De Kock zou vorige week even op de jongen letten. “Dean heeft op dinsdag een kleine operatie ondergaan, en ik heb dinsdagnacht de hele nacht thuis voor hem gezorgd”, zei moeder Elke Verberckmoes eerder maandag. Om medische redenen kon ze woensdag even niet op haar zoontje letten. Ze regelde dat Dean één nachtje bij een van haar vriendinnen in Sint-Gillis-Waas kon logeren: vriendin R. en haar partner Dave De Kock.

“Daar was hij al eerder gaan logeren. Hij kende hen goed, en hij was er graag. Hij was blij dat hij erheen mocht.”

Dat éne nachtje draaide anders uit. “Op donderdag zou mijn vriendin hem normaal naar mijn moeder brengen, de oma van Dean. Maar R. liet donderdag plots weten dat hij nog een dagje bij hen zou blijven. Ze had dat besproken met mijn moeder, beweerde ze. Ik was daar niet over te spreken, maar ik wilde de situatie niet op de spits drijven.”

Het was een leugen, zo bleek later. “Toen ik vrijdagavond bij mijn moeder aankwam, bleek Dean er nog altijd niet te zijn. Ik was in alle staten.”

De moeder van Dean met een foto van haar (inmiddels dood teruggevonden) zoontje. — © Frank Bahnmuller

Ergens tijdens die week hadden Dave De Kock en zijn vriendin ruzie gekregen. Zij had hem aan de deur gezet: “Vertrek!” “Hij is vrijdagavond vertrokken, en hij heeft Dean meegenomen”, zegt de moeder. Waarom hij dat deed, is onduidelijk. De vriendin durfde dat niet aan de moeder te vertellen.

Op zaterdag stapte de moeder naar de politie. Zij had De Kock zaterdag om 14.30 uur nog aan de lijn: “Hij beweerde dat hij in Hasselt was, maar dat hij een lekke band had en dat er een takelwagen op weg was. Dat bleek allemaal gelogen.” Sindsdien waren de oppas en de kleuter spoorloos.

Aangehouden in Nederland

Er waren sterke aanwijzigingen dat de man naar Nederland was gereden. Volgens de Nederlandse politie waren er maandag dan ook vooral in het zuiden van het land zoekacties. Maandagavond liet de politie van Tilburg weten dat ze omstreeks 14.15 uur Dave De Kock hadden kunnen aanhouden na een melding over een verdachte situatie. De man was daar wel alleen. Uit verder onderzoek bleek dat hij zijn auto had achterlaten bij een bedrijf in Gorinchem, de auto is daar aangetroffen en veilig gesteld.

“De vierjarige jongen is echter niet nog gevonden”, aldus de Nederlandse politie. “ Het verhoor met de verdachte heeft tot op heden nog niet geleid tot het vaststellen van de verblijfplaats van het kind. Er wordt daarom een Amber Alert (een waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd als de politie vreest voor het leven van een vermist of ontvoerd kind, red.) verstuurd.”

Maandagavond kwam dan het nieuws dat Dean dood was teruggevonden.