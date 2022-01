Rode Duivels trekken in maart toch niet op stage naar Qatar

De Rode Duivels mogen hun stage van eind maart in Qatar schrappen. Er werd geen overeenkomst gevonden om af te reizen naar de oliestaat, die in november-december ook het WK organiseert.

De Belgen zouden er een toernooi afwerken dat eigenlijk al in maart 2020, net na de uitbraak van de coronapandemie, op het programma stond. Er wordt nu geopteerd voor oefenwedstrijden in Europa als voorbereiding op de voorronde van de Nations League (in juni en september) en het WK. Bondscoach Roberto Martinez blijft wel bij zijn idee om voor de oefenduels in maart alleen spelers op te roepen met minder dan 50 interlands. Dat betekent dus geen Vertonghen, Witsel, Vermaelen, Lukaku, Eden Hazard, Courtois, Mertens, Alderweireld, De Bruyne, Chadli, Meunier en Carrasco. (bla, lvdw)