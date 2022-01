Waar past Noa Lang volgens Gert Verheyen in het nieuwe systeem van Club Brugge? “Op links, en hij moet niet constant verdedigen”

Noa Lang, die geschorst was tegen STVV, op stage met de nieuwe coach Alfred Schreuder. Zondag tegen Standard draaft de dribbelkont weer op. — © BELGA

Alfred Schreuder hanteerde in zijn eerste wedstrijd bij Club Brugge een nieuw systeem (3-5-2) waarin Vormer, Rits, Vanaken, De Ketelaere en Dost keurig alle plekjes centraal op het veld innamen. Allemaal goed en wel, maar hoe moet dat tegen Standard als Noa Lang terugkeert uit schorsing? Het Nederlandse woelwater kan toch moeilijk postvatten op de linkerflank, waar hij meer zal moeten verdedigen dan hem lief is? SOS Gert Verheyen, onze huisanalist en hulplijn in tactische noodgevallen.