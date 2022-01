Wedstrijd tussen KRC Genk en KV Mechelen gaat wellicht door, want Covid-reglement raakt niet tijdig gewijzigd

KV Mechelen wil zijn match van morgen tegen RC Genk uitstellen. Malinwa heeft nog altijd twee Covid-positieve doelmannen, maar voldoet daarmee niet aan de huidige regels om uitstel te krijgen. De Pro League gaat dat reglement wel aanpassen, maar moet het nog finetunen en door de voetbalbond laten goedkeuren. Lukt dat tijdig? Wellicht niet.

RC Genk – KV Mechelen is eigenlijk een match van speeldag 24 die normaal gezien pas volgende week zou worden afgewerkt. Alleen missen de Limburgers dan veel internationals – onder meer hun drie Colombianen – waardoor ze via het BAS afdwongen om die partij te vervroegen. Tegenstander KV Mechelen heeft daar nooit moeilijk over gedaan, maar wordt nu wel fors getroffen door corona. Twee van hun keepers – Gaetan Coucke en Maxime Wenssens – zijn nog altijd besmet. Afgelopen weekend vroeg Malinwa al uitstel tegen OH Leuven, maar omdat de 20-jarige Wenssens niet als A-doelman werd beschouwd, werd dat afgewezen. Als statement stuurde KVM dan maar zijn kat naar de Dreef.

KV Mechelen wil morgen het liefst ook niet spelen tegen Genk. Het sprak daar al over met de Limburgers en uit goodwill wilden die de partij best enkele weken verschuiven. Alleen floot de kalendermanager hen terug. Clubs kunnen niet zomaar zelf hun programma kiezen.

Malinwa lobbyde de voorbije dagen dan ook hard binnen de Pro League om het coronareglement al opnieuw te wijzigen. Het liefst met terugwerkende kracht, zodat de partij tegen OHL ook nog kan gespeeld worden. Vooral de leeftijdsgrens rond keepers moet wijzigen en misschien ook de voorwaarde dat besmette spelers minstens 30 procent van de speelminuten moeten hebben betwist. Want wat ga je anders doen met wintertransfers die positief testen?

De meeste clubs binnen de Pro League hebben daar oren naar. Alleen de terugwerkende kracht vormt een probleem, want dan kan Eupen ook eisen om zijn match tegen Cercle te herspelen. Zo open je de doos van Pandora. Het protocol wordt vandaag gefinetuned.

Voorbehoud

Vraag is: komt dat nog op tijd om Genk-Mechelen uit te stellen? Zo’n reglementswijziging moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de Pro League en door de Hoge Raad van de voetbalbond, ten minste 25 uur voor een match. Door het opstappen van CEO Pierre François heeft de Pro League andere katten te geselen.

Het ziet er dus naar uit de reglementswijziging niet op tijd zal komen voor Genk-Mechelen. Malinwa lijkt van plan om morgen aan te treden – coaches Vrancken en Vanderbiest zijn uit quarantaine – maar het gaat wel onder voorbehoud spelen. Ondertussen zal de bond wellicht de forfaitnederlaag uitspreken tegen OHL.(jug, bla, thst, rco)