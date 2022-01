Recordaantal buitenlandse investeringsprojecten en nieuwe jobs in 2021 in Vlaanderen

De meeste projecten (64) kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, goed voor 49 projecten. Daar zat het officiële vertrek van het VK uit de EU begin 2021 voor iets tussen: voor 30 van de 49 ondernemingen gaf de brexit de doorslag om het Kanaal over te steken. Sinds 2016 gaven 95 buitenlandse bedrijven aan in Vlaanderen te investeren om zich te beschermen tegen de impact van de brexit, goed voor 3.097 nieuwe banen en een totale investeringswaarde van 2,21 miljard euro. Volgens minister-president Jambon kon “onze strategische ligging en logistieke expertise” de Britse bedrijven overtuigen.

De top vijf wordt aangevuld door Nederland (48 projecten of 16,27 procent), Frankrijk (24 of 8,14 procent) en Duitsland (17 of 5,76 procent). De grootste toename van het aantal investeringen kwam uit Noord-Amerika: van 40 naar 73 projecten. In totaal investeerden buitenlandse bedrijven samen 2,86 miljard euro in hun activiteiten op Vlaamse bodem.

Het aantal nieuwe jobs door buitenlandse investeringsprojecten steeg met 32,14 procent in vergelijking met 2020, toen er 4.717 nieuwe jobs waren. “Internationale ondernemingen vinden in onze regio een stevige talentpoel om hun zakelijke ambities te ondersteunen, zoveel is duidelijk”, aldus Jambon.

Meer dan een kwart nieuwe jobs (1.700) was gelinkt aan Onderzoek & Ontwikkeling, in 2020 waren dat er nog 898. Andere belangrijke bedrijfsactiviteiten die vorig jaar de jobcreatie aanwakkerden, zijn productie (2.217 banen) en logistiek (1.717).

Bij 51,19 procent van de buitenlandse investeringen in Vlaanderen startten bedrijven hun activiteiten vanaf nul op, tegenover 67,41 procent in 2020. Fusies en overnames maakten een stevige opmars als investeringsvorm in de nasleep van de coronacrisis, van 18,75 procent naar 32,20 procent. Het gaat vooral om bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de buurlanden.

“Ook 2021 was een uitdagend jaar voor de internationale zakenwereld. Naast de aanhoudende coronacrisis dreigde ook de brexit, die begin 2021 een feit werd, roet in het eten te gooien. Niettemin slaagde Vlaanderen erin om opnieuw tal van internationale ondernemingen te overtuigen van zijn economische troeven”, besluit FIT-CEO Claire Tillekaerts.