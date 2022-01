Familie van Martin Luther King sluit zich aan bij oproepen om Amerikaans kiessysteem te hervormen

Familieleden van de vermoorde Amerikaanse dominee en burgerrechtenactivist Martin Luther King hebben maandag deelgenomen aan de betogingen in Washington voor een hervorming van het kiessysteem. Dat gebeurde op Martin Luther King Day, een officiële feestdag in de VS, waarop de geboorte van de bekende activist wordt herdacht.

De zoon van de beroemde dominee, Martin Luther King III, nam het woord op een mars. Hij waarschuwde dat vele staten “wetten aangenomen hebben die stemmen moeilijker maken”. De deelnemers aan de mars van maandag verwezen naar de eisen die Martin Luther King meer dan zestig jaar formuleerde. “Wat willen we? Stemrecht! Wanneer willen we het? Nu!”, scandeerden ze.

Velen droegen ook afbeeldingen van het boegbeeld van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Ze hadden zijn beroemde oproep uit 1957 bij zich, ‘Give us the ballot’, waarmee hij de regering vroeg om het stemrecht van Afro-Amerikanen in het gehele land te respecteren.

De betoging was een steunbetuiging aan de hervorming van de federale kieswet die momenteel voorligt in de Senaat. Vorige week werd ze goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden. Over de wet wordt een hevige politieke strijd gevoerd. President Joe Biden meent dat de hervorming essentieel is om de Amerikaanse democratie te beschermen. Een reeks wetten die recent goedgekeurd werden op lokaal niveau bemoeilijken de stem van minderheden, die traditioneel eerder aanleunen bij de Democraten.