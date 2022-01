Eén vijfde meer Covid-patiënten in ziekenhuis dan week geleden

Gemiddeld werden er de jongste zeven dagen 205 coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 13 procent meer dan de week ervoor.

Het gemiddeld aantal besmettingen per dag steeg tussen 8 en 14 januari tot 26.908. Dat is een derde meer dan een week eerder. Het gemiddelde aantal overlijdens steeg in diezelfde periode tot 21 per dag (+14 procent).

Exact een derde van de coronatests leidt op dit moment tot een postief resultaat. Volgens de meest recente gegevens is de omikronvariant goed voor 90 procent van de besmettingen. Exact 63 procent van de 18-plussers heeft al een derde prik ontvangen.