“Onbekend noodsignaal” verstuurd vanuit Tonga, Nieuw-Zeeland stuurt twee schepen

Het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) van de Verenigde Naties zegt dat er geen contact was met de Ha’apai, een eilandengroep die deel uitmaakt van Tonga, sinds de uitbarsting van de vulkaan Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai zaterdag. OCHA zegt dat er vooral ongerustheid is over twee kleine lagergelegen eilanden, Mango en Fonoi. Er werd een actief noodsignaal waargenomen vanuit Mango.

“Communicatie blijft de grootste uitdaging, het internet en internationale telefoonverbindingen werken nog steeds niet”, zegt OCHA. “Satelliettelefoons zijn het enige betrouwbare communicatiemiddel met de buitenwereld. Maar ook daar kan niet altijd op vertrouwd worden”, klinkt het.

Satellietbeelden tonen grote schade op de westelijke stranden van hoofdeiland Tongatapu. Verschillende resorts en huizen zijn vernield of zwaar beschadigd, zegt OCHA. Door de moeilijke communicatie is het op dit moment nog altijd niet mogelijk om de situatie en humanitaire noden volledig in kaart te brengen, klinkt het ook. “De regering van Tonga onderzoekt wat de noden zijn.”

Nieuw-Zeeland stuurt schepen

Nieuw-Zeeland stuurt twee schepen met levensnoodzakelijke goederen naar Tonga. Wellington besliste om een formeel verzoek om hulp niet af te wachten vanuit Tonga. Een Nieuw-Zeelands legervliegtuig stelde maandag al vast dat er niet kan geland worden op de luchthaven van hoofdstad Nuku’alofa. Eerst moeten assen verwijderd worden van de landingsbaan, zei de Nieuw-Zeelandse minister van Buitenlandse Zaken, Nanaia Mahuta, in een verklaring.

Mahuta zei ook dat hulpverlening bijzonder moeilijk verloopt, doordat de uitbarsting de communicatie sterk verstoord heeft. Volgens de minister werd daarom niet gewacht om zowel de HMNZS Wellington als de HMNZS Aotearoa naar Tonga te sturen. Aan boord zijn onder meer duikteams, een helikopter en drinkbaar water, zei defensieminister Peeni Henare. Daarnaast staat een Hercules-vliegtuig stand-by. Het toestel kan vertrekken met hulp van zodra de landingsbaan in Nuku’alofa vrij is.

Tweede dodelijke slachtoffer bevestigd

Minstens twee personen zijn om het leven gekomen bij de grote vulkaanuitbarsting. Die leidde tot bevingen en een tsunami die reikte tot Alaska, Japan en Zuid-Amerika. Volgens het Nieuw-Zeelandse ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel bevestigde de politie in Tonga dat ze op dit moment weet heeft van twee dodelijke slachtoffers, onder wie een persoon met de Britse nationaliteit. Eerder was al gebleken dat een Britse vrouw overleden was die had geprobeerd haar honden te redden.