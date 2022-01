China beveelt desinfectie van internationale post uit vrees voor corona

De Chinese postdienst heeft zijn werknemers opgedragen om pakketjes en brieven uit het buitenland te desinfecteren, nadat de autoriteiten hadden beweerd dat de post mogelijk de bron is van recente corona-uitbraken in het land. Bovendien hebben de autoriteiten inwoners verzocht minder spullen uit het buitenland te bestellen.

De postdienst publiceerde maandag een verklaring waarin het werknemers beval de buitenkant van alle internationale post “zo snel mogelijk” te desinfecteren. Ook moeten medewerkers die zich met de internationale pakketjes en brieven bezighouden een boosterprik tegen het coronavirus hebben gehad. De dienst vroeg daarnaast aan mensen om hun bestellingen vanuit “landen en gebieden met een hoog epidemierisico” te beperken. Bovendien moeten binnenlandse en internationale post in gescheiden ruimtes verwerkt worden.

China, waar het coronavirus eind 2019 voor het eerst werd ontdekt, hanteert een streng zero-covid-beleid, wat neerkomt op strenge maatregelen die uitbraken snel moeten beëindigden. Het land heeft momenteel echter te maken met meerdere kleine uitbraken, waaronder een in de hoofdstad Peking, waar volgende maand de Olympische Winterspelen worden gehouden.

De autoriteiten hebben de afgelopen dagen meermaals gesuggereerd dat sommige mensen mogelijk besmet zijn geraakt door pakketjes uit het buitenland. Zo testte een vrouw uit Peking positief op het coronavirus, terwijl ze niet in contact was geweest met andere besmette mensen. Bovendien was de vrouw besmet met een variant die lijkt op een variant die in Noord-Amerika is aangetroffen.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft eerder gezegd dat de kans om besmet te raken door virusdeeltjes die zich op een oppervlakte bevinden erg klein is en naarmate de tijd verstrekt verder afneemt. Desondanks zou China met het oog op de Spelen geen enkel risico willen nemen.