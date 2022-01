Mama van Dean (4) was niet op de hoogte van verleden Dave De Kock: “Ik vertrouwde hem volledig”

“Ik wist dat Dave veroordeeld was en in de cel had gezeten, maar ik wist niet waarom.” Dat zei Elke Verberckmoes, de moeder van de kleine Dean (4), maandag tijdens een emotionele oproep naar Dave De Kock om haar zoontje veilig thuis af te zetten.

Elke Verberckmoes, de mama van Dean (4), stapte zaterdag naar de politie omdat het jongetje verdwenen was. Dave De Kock paste geregeld op haar zoontje. Om medische redenen kon moeder Elke woensdag even niet op haar zoon letten. Dean zou daarom bij vriendin R. overnachten, de partner van Dave De Kock. “Dean kende hen goed, hij was er graag. Hij was blij dat hij naar hen mocht”, zegt ze.

LEES OOK. Ook hijzelf kon zijn eigen gruwel niet aanschouwen: Dave De Kock eerder al veroordeeld voor dodelijke mishandeling van peuter

Niets wees er toen op dat De Kock andere plannen had. Maar na een ruzie met zijn vriendin R. volgde de dagen nadien de ene leugen van De Kock na de andere. Vrijdagavond zou de dertiger boos vertrokken zijn met Dean. Zijn vriendin R. zou hem toen aan de deur hebben gezet, maar durfde aan moeder Elke niet te zeggen dat haar zoontje met hem mee was. “We staan doodsangsten uit”, zo verklaarde Elke maandagmiddag tijdens een oproep aan onze krant en op televisie. “We hadden alle vertrouwen in Dave. Ik weet dat Dean in goede handen is. Zet hem eventueel aan de deur en rij dan weg, dat maakt me niet uit. Maar breng alstublieft mijn zoontje terug naar huis.”

Ze begrijpt nog steeds niet waarom Dean überhaupt met hem mee moest. “Hij was altijd erg goed voor de kinderen. Ik begrijp niet waarom hij plots verdwenen is. Als hij verder wil trekken, dat maakt mij niet uit. Maar ik hoop dat mijn zoon snel veilig thuis is. Dat is het enige wat ik durf te hopen.”

LEES OOK. Zo zwaar onder invloed dat hij pas uren later uitleg kon geven: hoe Dave De Kock speurders lichaam naar Dean (4) leidde

Dat Dave De Kock tien jaar cel kreeg voor de dood van een ander kindje wist de mama naar eigen zeggen niet. “Ik wist dat hij veroordeeld was en in de cel had gezeten, maar ik wist niet waarom. Dat vertelde hij niet. Hij vertelde enkel dat hij tien jaar lang onschuldig in de gevangenis had gezeten. Ik vertrouwde hem. Nooit kreeg ik het gevoel dat hij zaken verzweeg. Ik had dat pas nadien allemaal vernomen, na de verspreiding van het opsporingsbericht. Toen kreeg ik plots artikels over zijn verleden doorgestuurd. Ik was geschokt. Als ik dit geweten had, zou ik hem nooit mijn kinderen hebben toevertrouwd.”

LEES OOK. Vermiste Dean (4) dood teruggevonden in Zeeland: ontvoerder Dave De Kock toonde waar hij kleuter verstopte tussen betonblokken