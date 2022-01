Vader van slachtoffer Miguel (2) reageert: “Wat er toen met mijn zoon is gebeurd, is terug naar boven gekomen”

Dave De Kock, de man die de 4-jarige Dean Verberckmoes ontvoerde, werd in 2010 veroordeeld tot tien jaar cel omdat hij zijn toenmalig stiefkindje Miguel Van Kriekinge (2) gruwelijk had mishandeld waardoor het jongetje uiteindelijk om het leven kwam. De vader van zijn slachtoffertje, Mike Van Kriekinge, reageerde bij VTM Nieuws op de berichten dat de moordenaar van zijn zoontje een ander kind ontvoerde. Dean is ondertussen door de Nederlandse politie dood teruggevonden.

“Mijn eerste gedachte was: ‘Het is niet waar, het gebeurt toch niet opnieuw’, maar het is dus toch wel zo. Wat er toen met mijn zoon is gebeurd, is terug naar boven gekomen”, vertelt Mike Van Kriekinge. Toen de vraag kwam of een oude wonde weer opengereten wordt, knikte de vader en kreeg hij het duidelijk even moeilijk.

LEES OOK. Zo zwaar onder invloed dat hij pas uren later uitleg kon geven: hoe Dave De Kock speurders naar lichaam Dean (4) leidde

De tweejarige Miguel Van Kriekinge stierf op 2 juli 2008 in het ziekenhuis nadat hij zwaar mishandeld was door Dave De Kock. De gruwelijke feiten deden zich voor in het Kempense Weelde. De strafrechter in Turnhout veroordeelde De Kock tot tien jaar effectieve celstraf voor ‘onmenselijke handelingen met de dood als gevolg’.

De vader van Miguel reageerde toen woest op de straf. “Ik overweeg het recht in eigen handen te nemen. Over enkele jaren loopt die kinderbeul opnieuw fluitend door het leven. Dat is onaanvaardbaar”, zei hij. “Foltering en doodslag was de enige juiste betichting geweest.”

Dean teruggevonden in Zeeland

De vermiste Dean is ondertussen dood aangetroffen op een locatie in het Nederlandse Zeeland. De Kock is maandagavond ter plekke gegaan, samen met de politie. Dean lag verstopt tussen de rotsblokken in de omgeving van de Oosterschelde, op Neeltje Jans, een eiland van de Oosterscheldekering in Zeeland. De precieze doodsoorzaak van het overlijden is momenteel nog niet duidelijk. Onderzoek moet ook verder uitwijzen wanneer het kind precies om het leven werd gebracht.

LEES OOK. Ook hijzelf kon zijn eigen gruwel niet aanschouwen: Dave De Kock eerder al veroordeeld voor dodelijke mishandeling van peuter