Bloemen en knuffels aan huis overleden Dean (4): “Het was een schatje, een vrolijk kind”

Buren en kennissen van Dean Verberckmoes (4), die maandagavond dood aangetroffen werd in het Nederlandse Zeeland, reageren geschokt. Ze omschrijven Dean als “een goddelijk en vrolijk kind”. Aan het huis van de moeder van Dean in Verrebroek (Beveren) worden spontaan bloemen, knuffels en kaarsen geplaatst. “Het is niet te vatten dat iemand in staat is zoiets te doen. Als teken van rouw zullen de vlaggen in deelgemeente Verrebroek halfstok hangen”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver van Beveren, waar ook een rouwregister is geopend.

“Dean was echt een schatje, een vrolijk ventje. Als hij in de tuin speelde, waaiden we altijd naar elkaar”, vertelt een aangeslagen buurvrouw aan TV Oost. “Niemand mag zoiets meemaken. Ik had nooit gedacht dat Dave De Kock een gangster was. Als ik hem zag, knikten we altijd naar elkaar.”

Dean Verberckmoes werd het laatst gezien in Sint-Niklaas met de verdachte Dave De Kock, maar hij woonde met zijn moeder en zus in deelgemeente Verrebroek. “Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de familie”, zegt burgemeester Van de Vijver. “Ik ben zelf grootvader van kinderen van die leeftijd. Ik ken de familie niet persoonlijk, maar onze politie heeft hen de voorbije dagen bijgestaan. Het is verschrikkelijk wat ze de afgelopen dagen hebben meegemaakt.”

De gemeente zal het nodige doen om een rouwregister te openen voor de jongen. “We werden op de hoogte gehouden van de verdwijning en hadden altijd de hoop dat het goed zou aflopen. Als we het verleden van de man (Dave De Kock werd in 2010 veroordeeld tot tien jaar cel voor kindermishandeling met de dood tot gevolg, red.) bekijken, moeten we vaststellen dat hij tegen zichzelf had beschermd moeten worden. Waarom hij hervallen is, zal het onderzoek moeten uitwijzen.”

© TV Oost

De gemeente opent een rouwregister “zodat mensen op die manier hun steun kunnen betuigen met de nabestaanden”, zegt burgemeester Van de Vijver. “Het is met grote verslagenheid dat wij kennis hebben genomen van het nieuws dat het lichaam van Dean werd teruggevonden. In naam van het gemeentebestuur, maar ook in naam van onze gemeenschap, wil ik ons medeleven uitspreken tegenover de mama van Dean en de familie, vrienden en kennissen die zich geconfronteerd zien met een groot verlies. Daarom zullen we in deelgemeente Verrebroek de vlaggen halfstok te hangen.”

Het rouwregister ligt ter beschikking in OC De Verre, het ontmoetingscentrum van Verrebroek, dinsdag vanaf 14 tot 20 uur en van woensdag tot en met zondag van 9 tot 20 uur.