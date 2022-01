Losgeslagen paard belandt met zware klap tegen bestelwagen en sterft aan verwondingen

Op sociale media werden verschillende meldingen gedaan van een loslopend paard in Sijsele. Het dier was ergens ontsnapt en raakte omstreeks 19 uur betrokken bij een zwaar ongeval. Het paard liep langs de Gentse Steenweg toen het plots helemaal lossloeg.

Toen het de baan overliep, kon een bestuurder van een bestelwagen het dier niet meer ontwijken. Met een zware klap belandde het tegen de voorkant van de rijdende bestelwagen, die heel wat schade opliep. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het voertuig kon niet meer verder en moest getakeld worden.

Het paard kon op eigen kracht nog weglopen, maar raakte zwaargewond bij het ongeval. De bestuurder van de bestelwagen bleef zo goed als ongedeerd. Even later werd het dier teruggevonden: jammer genoeg was het overleden aan zijn verwondingen. De politie gaat onderzoeken waar en hoe het paard is kunnen ontsnappen.