Albert Blokker overleden: hij stampte een imperium uit de grond, maar zijn koppigheid stampte het er weer in

Albert Blokker (77) is overleden. Samen met zijn broer Jaap († 2011) stampte hij het Blokker-imperium uit de grond. Maar ook weer in de grond. In de gouden jaren kwam Albert op het (goedkope) idee zijn schoonzus Els als model in de reclamefolders te zetten. Toen het al ferm bergaf ging met Blokker, liet hij toe dat Sarah Jessica Parker een Blokker-spot speelde. Maar zelf bleef hij ver uit de schijnwerpers en vooral: koppig.