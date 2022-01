Ook Neymar en Torres voetballen op een roze wolk: de ene strikt Braziliaans model, de andere de dochter van… zijn bondscoach

Thibaut Courtois speelt al enkele maanden op een enorm hoog niveau. Een verklaring achter de prestaties van onze nationale doelman is niet ver te zoeken: sinds kort staat de Israëlische Mishel Gerzig naast zijn zijde. Courtois leeft op een roze wolk en dat vertaalt zich in uitstekende prestaties op het veld van Real Madrid.

Ook Ferran Torres leeft de laatste weken op een roze wolk. Niet alleen wist de 21-jarige Spanjaard een droomtransfer te maken richting Barcelona. Ook op privégebied loopt het van een leien dakje voor Torres. De Spanjaard heeft met Sira Martinez sinds kort een nieuwe vriendin. Toeval wil dat Martinez ook in Barcelona woont, het zal de beslissing om Manchester City te verlaten alvast iets makkelijk gemaakt hebben. De Spaanse schone is alvast geen onbekende in het voetbal. Martinez is namelijk de dochter van bondscoach Luis Enrique. Het beloven gezellige familiefeestjes te worden ten huize Luis Enrique.

Neymar vindt liefde in zijn thuisland

Maar ook in Frankrijk bloeit er iets moois. PSG-ster Neymar heeft sinds kort iemand nieuw aan zijn zijde. De Braziliaan heeft met Bruna Biancardi een nieuwe vriendin. Het Braziliaanse model werd al meermaals op de Parijse tribunes gespot en ook op Neymar’s sociale media maakte Biancardi meermaals een gastoptreden.

Opvallend: ook zijn vorige vriendin droeg dezelfde voornaam. Dat maakt het alvast iets makkelijk voor Neymar om de naam van zijn geliefde te onthouden.