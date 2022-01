“Hij had een strategie om meteen je nummer te krijgen”: oud-deelneemster ‘The voice’ vertelt hoe Jeroen Rietbergen haar ongepaste dingen stuurde en betastte

Nienke Wijnhoven in de finale van ‘The voice of Holland’ 2018. Ze was toen 20 jaar. — © foto: Edwin Janssen

Zangeres Nienke Wijnhoven (23), oud-kandidate van ‘The voice of Holland’, vertelde maandagavond geëmotioneerd in het tv-programma ‘Beau’ dat ze ook betast is door bandleider Jeroen Rietbergen. Zaterdag barstte de bom, toen RTL besloot het programma stil te leggen omdat er seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het licht was gekomen. “Er is echt niets geleerd van de #MeToo-beweging”, zeggen Wijnhoven en zangeres Kirsten Berkx.