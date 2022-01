Minstens 82 doden na hevige regenval in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika heeft het aanhoudende noodweer van de voorbije dagen tot hiertoe al zeker 82 levens geëist. De meeste slachtoffers kwamen om door verdrinking of werden door de bliksem getroffen, aldus de autoriteiten dinsdag.

“De regen is zeer welkom om het probleem van watertekort in sommige delen van ons land te helpen oplossen - helaas hebben de zware regens ook aanzienlijke schade aangericht”, verklaarde de bevoegde minister Nkosazana Dlamini-Zuma.

In de stad Ladysmith stonden dinsdag verschillende wijken onder water. De dammen in de getroffen regio zijn tot barstens toe gevuld, ook in het door Zuid-Afrika omsloten bergkoninkrijk Lesotho.