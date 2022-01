Profiteert KV Mechelen nog van nieuw coronavoorstel binnen Pro League om match uit te stellen?

Het probleem van KV draaide rond zijn keepers. Het zag vorige week zowel eerste doelman Gaetan Coucke als invallersdoelman Maxime Wenssens uitvallen met corona en dacht dat het daardoor uitstel kon verkrijgen tegen OH Leuven. De Pro League liet dat immers toe van zodra twee doelmannen waren besmet. Alleen moesten die twee doelmannen dan wel op de zogenoemde Squad Size List A staan van de club staan. En in dit geval stond Wenssens, als -21-jarige, op de Squad Size List B. Uitstel tegen OHL bleek volgens de regels dus niet mogelijk. Een uitzondering werd niet toegestaan en uiteindelijk gaf KV – om een statement te maken – forfait.

De Pro League besefte dat aanpassing van de regels nodig waren en de raad van bestuur vergaderde er dinsdag over. Een voorstel werd nu uitgewerkt waarbij het helemaal niet uitmaakt of een speler op de A-lijst of B-lijst staat. Ook niet voor veldspelers. Het wordt voor clubs dus een stuk makkelijker om aan zeven besmette spelers te raken, wat nodig is voor uitstel. Al blijft bij veldspelers het criterium wel overeind dat ze 30 procent van de speelminuten moeten hebben gemaakt.

De buitengewone algemene vergadering van de Pro League – alle profclubs dus – beslist dinsdagnamiddag over het voorstel. Een tweederde meerderheid is nodig om de wijziging erdoor te krijgen. De vraag is wel of de regels tijdig van kracht zijn voor Malinwa om de match tegen Genk nog te laten uitstellen. Het diende zijn aanvraag maandagavond al in, maar die regels moeten ook nog worden goedgekeurd door de hoge raad van de voetbalbond. Als het toch moet spelen, is dat in principe onder voorbehoud.