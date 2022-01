Twee rijstroken dicht in Kennedytunnel door ongeval met vrachtwagens

In Antwerpen zijn dinsdagmiddag twee van de drie rijstroken in de Kennedytunnel richting Nederland versperd geraakt door een aanrijding tussen twee vrachtwagens en een personenwagen. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Omdat de verkeershinder in de omgeving meteen aanzienlijk is, is de Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland.

Hoe lang de hinder zal aanslepen, is volgens het Verkeerscentrum niet duidelijk. Er moeten in ieder geval een of meerdere voertuigen worden getakeld en er is ook sprake van een gewonde.

Het ongeval leidt omstreeks 12.30 uur tot een file op de E17 van voor Kruibeke en op de E34 van voor Zwijndrecht. Je schuift er telkens ruim een halfuur aan. Het Verkeerscentrum raadt over langere afstand van Gent richting Hasselt aan om voor een omweg via Brussel te kiezen. Wie richting Nederland moet, kan voor de R2 via de tijdelijk tolvrije Liefkenshoektunnel en de Waaslandhaven kiezen.