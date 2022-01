BNP Paribas Fortis moet ex-topman Dierckx forse vergoeding betalen

Dierckx, die BNP Paribas Fortis eind 2019 verliet na een carrière van 36 jaar, sleepte zijn vroegere werkgever begin 2021 voor de rechter. De bank beschuldigde Dierckx ervan dat hij als bankier bij enkele medewerkers informatie zou hebben vergaard met het oog op een vergadering tussen BNP Paribas Fortis en SD Worx.

De bank tilde zwaar aan het feit dat Dierckx informatie inwon om die als SD Worx-voorzitter te gebruikten en wilde hem daarom geen achterstallige vergoedingen uitbetalen. Waarop Dierckx, die zegt de interne info niet te hebben gebruikt, naar de rechter stapte.

Dierckx zegt aan de krant tevreden te zijn over de uitspraak van de ondernemingsrechtbank. “Ik kom hier uit als de morele overwinnaar. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat ik geen fout had begaan en geen regels had overtreden. Ik zie dit als eerherstel.”